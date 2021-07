G20, accordo a Venezia sulla tassazione delle multinazionali (Di sabato 10 luglio 2021) Ministri delle Finanze e governatori delle Banche centrali del G20 hanno annunciato di aver raggiunto "un accordo storico per realizzare un'architettura fiscale internazionale più stabile e più equa". Come riferito dal ministro dell'Economia, Daniele Franco, nella conferenza stampa al termine del G20 a Venezia, gli Stati hanno approvato i due pilastri - relativi alla redistribuzione degli utili prodotti dalle imprese multinazionali e a un'imposta minima globale - concordati a livello di Inclusive Framework e Ocse.E hanno dato mandato allo stesso framework di "mettere a punto" i vari aspetti tecnici e "un ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 luglio 2021) MinistriFinanze e governatoriBanche centrali del G20 hanno annunciato di aver raggiunto "unstorico per realizzare un'architettura fiscale internazionale più stabile e più equa". Come riferito dal ministro dell'Economia, Daniele Franco, nella conferenza stampa al termine del G20 a, gli Stati hanno approvato i due pilastri - relativi alla redistribuzione degli utili prodotti dalle impresee a un'imposta minima globale - concordati a livello di Inclusive Framework e Ocse.E hanno dato mandato allo stesso framework di "mettere a punto" i vari aspetti tecnici e "un ...

