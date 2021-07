Euro 2020 – Tiri Mancini | La spocchia degli inglesi è insopportabile. It’s coming home? “It’s coming Rome” (Di sabato 10 luglio 2021) Abbiamo quattro varianti, oltre alla Delta in agguato, questa domenica. La prima contempla il doppio incredibile trionfo azzurro: del calcio e del tennis. Un’apoteosi. La Nazionale e Matteo Berrettini. Succedesse, la Penisola diventerebbe un pandemonio. Milioni di italiani a festeggiare, incuranti dell’infida Delta, accettata come male minore. Ma purtroppo c’è la variante opposta: Berrettini perde con Djokovic e l’Italia con l’Inghilterra. Una catastrofe, ancor peggio se poi si scoprisse che oltre ai giornalisti Rai si sono infettati i tifosi, già scornati dalla duplice sconfitta. La terza variante è un accettabile compRomesso con la sorte: prevede Berrettini sconfitto da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Abbiamo quattro varianti, oltre alla Delta in agguato, questa domenica. La prima contempla il doppio incredibile trionfo azzurro: del calcio e del tennis. Un’apoteosi. La Nazionale e Matteo Berrettini. Succedesse, la Penisola diventerebbe un pandemonio. Milioni di italiani a festeggiare, incuranti dell’infida Delta, accettata come male minore. Ma purtroppo c’è la variante opposta: Berrettini perde con Djokovic e l’Italia con l’Inghilterra. Una catastrofe, ancor peggio se poi si scoprisse che oltre ai giornalisti Rai si sono infettati i tifosi, già scornati dalla duplice sconfitta. La terza variante è un accettabile compsso con la sorte: prevede Berrettini sconfitto da ...

