Ddl Zan, l’appello del senatore Marcucci (Pd): «Letta parli con Renzi, senza di lui mancano i numeri» (Di sabato 10 luglio 2021) «Se Letta non cambia strategia, sul ddl Zan si va a sbattere. In politica bisogna essere lucidi. Non dire: “O legge o morte”. Perché così la morte è assicurata». Queste le parole del senatore Pd Andrea Marcucci a Repubblica.it. mancano tre giorni all’avvio della discussione in aula al Senato sul disegno di legge. Rimane compatto il fronte dei favorevoli, costituito da Pd, M5s e Leu, che vorrebbero un via libera finale senza apporre cambiamenti di alcun genere. Mentre il centrodestra e Italia viva insistono sul voler fare qualche modifica, a partire dal riferimento all’identità di genere. Punto sul quale, ... Leggi su open.online (Di sabato 10 luglio 2021) «Senon cambia strategia, sul ddl Zan si va a sbattere. In politica bisogna essere lucidi. Non dire: “O legge o morte”. Perché così la morte è assicurata». Queste le parole delPd Andreaa Repubblica.it.tre giorni all’avvio della discussione in aula al Senato sul disegno di legge. Rimane compatto il fronte dei favorevoli, costituito da Pd, M5s e Leu, che vorrebbero un via libera finaleapporre cambiamenti di alcun genere. Mentre il centrodestra e Italia viva insistono sul voler fare qualche modifica, a partire dal riferimento all’identità di genere. Punto sul quale, ...

