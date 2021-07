Bomba Barbara D’Urso, diventa sacerdotessa: l’evento che commuove i fan (Di sabato 10 luglio 2021) Barbara D’Urso indossa la fascia tricolore in occasione del matrimonio di due amici della conduttrice. È stato un giorno ricco di emozioni, quello appena passato per Barbara D’Urso, la conduttrice… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 10 luglio 2021)indossa la fascia tricolore in occasione del matrimonio di due amici della conduttrice. È stato un giorno ricco di emozioni, quello appena passato per, la conduttrice… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Barbara_rm_ab : Che videoclip da bomba???? mi piace davvero tanto???? @alessiobernabei sono orgogliosa di te, te l'ho sempre detto, ma… - Steve_the_one_ : RT @angelo_falanga: e anche questa si è levata dai cabbasisi, speriamo prestolo stesso per la boschi il bomba e la bellanova... Barbara D'… - angelo_falanga : e anche questa si è levata dai cabbasisi, speriamo prestolo stesso per la boschi il bomba e la bellanova... Barbar… - Barbara_rm_ab : Scusate ma che bomba è?!?!? FA VOLAREEEE??????????????????????? @fedefederossi #NonEMaiTroppoTardi - Barbara_rm_ab : Chi è la sfortunata che ieri ha avuto un disservizio di internet e non ha potuto ascoltarla a mezzanotte? Ovviament… -