Approvazione Emendamento Casa: il Prossimo Anno Saranno Assunti 11 Mila Docenti di Sostegno (Di sabato 10 luglio 2021) Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera, commenta con soddisfazione l’Approvazione della sua proposta che riguarda i Docenti si Sostegno. “È stato approvato in commissione Bilancio un ... Leggi su youreduaction (Di sabato 10 luglio 2021) Vittoria, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera, commenta con soddisfazione l’della sua proposta che riguarda isi. “È stato approvato in commissione Bilancio un ...

Advertising

LaNotPontina : 'L'approvazione dell'emendamento al decreto Sostegni bis per l'avvio di un tavolo tecnico per la messa in sicurezza… - Scisciano : Area nolana: 250 mila euro per progettare lo sviluppo: Nola, 9 Luglio – Riunione dei sindaci con il consigliere reg… - NurseTimes : ?? Nurse Times DL sostegni bis, Ianaro (M5S): approvato emendamento che riduce iva al 5% per acquisti nella ricerca… - PicenoTime : Coordinamento Ferrovia Salaria, soddisfazione dopo approvazione dell'emendamento promosso da Melilli… - radiolaquila1 : Camera Deputati: Approvazione emendamento spese emergenza Covid -