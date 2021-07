Whatsapp, in sviluppo una funzione per scegliere la risoluzione delle immagini da condividere (Di venerdì 9 luglio 2021) Nell’aggiornamento Whatsapp beta per Android 2.21.14.6 i colleghi del noto sito WABetaInfo, specializzato nello scoprire tracce di nuove funzioni all’interno del codice delle versioni beta, hanno scoperto la presenza di un’impostazione che consentirebbe agli utenti di Whatsapp di scegliere la definizione delle immagini da condividere. Si tratta di una funzione in linea con un’altra, anch’essa ancora in fase di sviluppo, che permette di fare la stessa cosa con i video. Whatsapp sta dunque pensando di introdurre le ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) Nell’aggiornamentobeta per Android 2.21.14.6 i colleghi del noto sito WABetaInfo, specializzato nello scoprire tracce di nuove funzioni all’interno del codiceversioni beta, hanno scoperto la presenza di un’impostazione che consentirebbe agli utenti didila definizioneda. Si tratta di unain linea con un’altra, anch’essa ancora in fase di, che permette di fare la stessa cosa con i video.sta dunque pensando di introdurre le ...

Advertising

Italia_Notizie : Whatsapp, in sviluppo una funzione per scegliere la risoluzione delle immagini da condividere - zazoomblog : Whatsapp in sviluppo una funzione per scegliere la risoluzione delle immagini da condividere - #Whatsapp #sviluppo… - techworldaleant : Nuova funzione in fase di sviluppo su Whatsapp Sarà possibile scegliere la qualità di caricamento del video tra una… - fainformazione : WhatsApp: novità per account Business, in sviluppo il quality setting dei video caricati In futuro, gli utenti del… - fainfoscienza : WhatsApp: novità per account Business, in sviluppo il quality setting dei video caricati In futuro, gli utenti del… -