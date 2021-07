Sulla riforma della giustizia divisioni e malumori in un Movimento ancora senza guida (Di venerdì 9 luglio 2021) Nella ricostruzione dei retroscena, tTra le tante ipotesi circolate in queste ore concitate lo strappo di Conte e la scissione dell'ala anti - governativa. Leggi su tg.la7 (Di venerdì 9 luglio 2021) Nella ricostruzione dei retroscena, tTra le tante ipotesi circolate in queste ore concitate lo strappo di Conte e la scissione dell'ala anti - governativa.

Advertising

fattoquotidiano : Dalla strage di Viareggio a Bolzaneto, dal processo Cusani a quello sulla Trattativa: nessun colpevole con la rifor… - petergomezblog : Il M5s si cala le braghe e si accontenta di una mini-modifica sulla prescrizione. Via libera alla riforma Cartabia… - itinagli : Il PE ha approvato a larga maggioranza una relazione sulla riforma del Patto di Stabilità, affinché la riduzione de… - Marco61478392 : RT @davidefaraone: Conte dice che non canta vittoria sulla riforma della prescrizione, “torna un’anomalia italiana”. Credo che le uniche ve… - Destradipopolo : #CONTE: “MI SPIACE MA SULLA #GIUSTIZIA NON CANTEREI VITTORIA, SE UN PROCESSO SVANISCE NEL NULLA NON E’ CERTO UNA VI… -