Shakhtar | Stepanenko esalta De Zerbi | «Calcio moderno | quante novità»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Shakhtar Stepanenko

Calcio News 24

... "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ", metodo De Zerbi incanta: '...ad_dyn 95' Secondo cambio per l'Ucraina nel primo tempo supplementare con l'uscita dal campo di, mediano delloDonetsk, che lascia il posto a Makarenko; secondo cambio perché ...Taras Stepanenko, centrocampista dello Shakhtar Donetsk, è rimasto sorpreso dalla metodologia di lavoro di Roberto De Zerbi e ne ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club ucraino. «Il ...Iniziata ufficialmente da qualche giorno l'esperienza di Roberto De Zerbi in Ucraina alla guida dello Shakhtar Donetsk. Il mister è sceso in campo con la squadra nelle scorse ore e ha già impressionat ...