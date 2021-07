Rai | Bettini | ' proposta Fuortes di grande valore'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug (Adnkronos) - "Ladi Carloper la Rai assicura una professionalità dialla più importante azienda culturale italiana. Nel 2003, in qualità di Presidente dell'Auditorium, proposi al Consiglio di Amministrazione di nominarlo Amministratore delegato. Ho avuto, così, con lui straordinari anni di collaborazione e amicizia". Lo dice Goffredo, dirigente nazionale del Pd e ex presidente dell'Auditorium di Roma. "In tutta la sua prestigiosa attività,ha saputo collaborare con diversi Sindaci di Roma, di qualsiasi orientamento politico. ...