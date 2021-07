Raffaella Carrà: Il Suo Agente Smaschera Pippo Baudo! (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo la dipartita della bravissima Raffaella Carrà tanti personaggi famosi del mondo dello spettacolo hanno speso parole per lei. L’Agente della conduttrice però ha sbugiardato qualche personaggio appartenente al mondo dello spettacolo! Ecco cosa è successo! Raffaella Carrà ha perso la vita da pochi giorni, lasciando senza parole il mondo dello spettacolo e non solo. Sono stati tanti i personaggi famosi che hanno espresso il loro cordoglio, spiegando anche di aver avuto una bella amicizia con Raffaella. Il suo Agente, Angelo Perrone, si è duramente scagliato contro alcuni ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo la dipartita della bravissimatanti personaggi famosi del mondo dello spettacolo hanno speso parole per lei. L’della conduttrice però ha sbugiardato qualche personaggio appartenente al mondo dello spettacolo! Ecco cosa è successo!ha perso la vita da pochi giorni, lasciando senza parole il mondo dello spettacolo e non solo. Sono stati tanti i personaggi famosi che hanno espresso il loro cordoglio, spiegando anche di aver avuto una bella amicizia con. Il suo, Angelo Perrone, si è duramente scagliato contro alcuni ...

