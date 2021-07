Prescrizione, ancora un’ammaina-bandiera per i 5Stelle in coma. Analisi di un flop annunciato (Di venerdì 9 luglio 2021) Come togliere le caramelle dalle mani dei bambini. E in quelle dei grillini ne sono rimaste ben poche ora che anche il totem della Prescrizione va in frantumi per effetto della riforma del ministro Cartabia. A ben guardare, l’unico vessillo 5Stelle sfuggito (per ora) al mesto rito dell’ammaina-bandiera è l’abolizione dei vitalizi degli ex-parlamentari. L’altro che ancora sventola – il Reddito di cittadinanza – non manca quotidianamente di riempire le cronache dei giornali con le lamentele degli imprenditori a corto di lavoratori stagionali e con le truffe consumate ai danni dello Stato da quanti lo intascano senza averne ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 luglio 2021) Come togliere le caramelle dalle mani dei bambini. E in quelle dei grillini ne sono rimaste ben poche ora che anche il totem dellava in frantumi per effetto della riforma del ministro Cartabia. A ben guardare, l’unico vessillosfuggito (per ora) al mesto rito dell’ammaina-è l’abolizione dei vitalizi degli ex-parlamentari. L’altro chesventola – il Reddito di cittadinanza – non manca quotidianamente di riempire le cronache dei giornali con le lamentele degli imprenditori a corto di lavoratori stagionali e con le truffe consumate ai danni dello Stato da quanti lo intascano senza averne ...

SecolodItalia1 : Prescrizione, ancora un’ammaina-bandiera per i 5Stelle in coma. Analisi di un flop annunciato… - Emy75si : Solo in Italia succede. Poi @GiuseppeConteIT non fa bene ad arrabbiarsi? Grillo vi ha fottuti ragazzi. Se non l’ave… - bista92 : Se un appello dura in media 2 anni, adesso il limite sarà di 2 anni esatti, quindi per un avvocato capace sarà anco… - falce_e : @CarloCalenda Non è ancora finita per fortuna. Tutelare i furfanti che possono permettersi di spendere fior di quat… - plmorga : Ancora un successo dei 5 Stelle #prescrizione tra qualche anno non ricorderemo neanche le facce -