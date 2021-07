Passa la riforma della giustizia | ora Draghi chiede lealtà in aula

(Di venerdì 9 luglio 2021) Il premier fa rientrare il dissenso del Movimento Cinquestelle e sblocca unacruciale per l'Italia, anche per ottenere i fondi del Recovery. Compromesso raggiunto grazie ai tempi più lunghi ...

Il premier fa rientrare il dissenso del Movimento Cinquestelle e sblocca unacruciale per l'Italia, anche per ottenere i fondi del Recovery. Compromesso raggiunto grazie ai tempi più lunghi della prescrizione per i reati di corruzione e ...Il pacchetto di emendamenti a firma Cartabia modifica lacon cui l'ex ministro Alfonso ... La proposta Cartabia intanto. Prevede lo stop alla prescrizione definitivamente dopo la sentenza ...Il Consiglio dei ministri slitta a sera. Il capo del governo parla («Sulle riforme del Pnrr serve la maggioranza») e incassa un sì come silenzio-assenso ...Passa la riforma costituzionale che uniforma il sistema di elettorato attivo tra palazzo Madama e Montecitorio ...