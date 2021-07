Orban polemico | ' Fortuna che a presiedere la Ue ci sia ora lo sloveno Jansa' che è un fan di Trump

(Di venerdì 9 luglio 2021)ora ha un "solido" sostegno in Ue per portare avanti la sua politica poco incline al rispetto dei diritti umani. Per il premier ultraconservatore ungherese Viktor, "è unache in ...

Advertising

globalistIT : L'amico di Meloni e Salvini... non va dimenticato mai #Orban #UE #slovenia -

Ultime Notizie dalla rete : Orban polemico

Globalist.it

outstream Oggi, ha osservato, la Ue non si divide più in stati membri vecchi e nuovi ma in Paesi che hanno un debito pubblico alto, un basso tasso di crescita e problemi con una immigrazione ...Dal tema "Questione sociale e PNRR", il Dirigente Dem ha enucleato l'obiettivo, l'... "I Conservatori - ha ricordato Marino " le Destre (quelle del manifesto dei valori firmato cone Le ...Orban ora ha un "solido" sostegno in Ue per portare avanti la sua politica poco incline al rispetto dei diritti umani. Per il premier ultraconservatore ungherese Viktor Orban, "è una fortuna che in ...La legge cosiddetta contro la pedofilia, ma di fatto contro i diritti della comunità Lgbt+, è entrata ufficialmente in vigore in Ungheria giovedì 8 luglio. Il testo della normativa, fortemente voluta ...