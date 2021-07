Non è vero che Papa Francesco è deceduto (Di venerdì 9 luglio 2021) Il 5 luglio 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un uomo su un palco interagire con il pubblico. Ad un certo punto del filmato – la cui registrazione è confusa e forse in parte frammentata – si sente una persona dalla platea gridare in inglese «Papa» e si vede l’uomo con il microfono in mano rispondere «Se il Papa è ancora vivo!», alludendo quindi alla possibilità che sia deceduto. A conferma di questa interpretazione, il video è accompagnato da un commento scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook in cui si sostiene che Papa Francesco sarebbe, per l’appunto, morto. Si tratta ... Leggi su facta.news (Di venerdì 9 luglio 2021) Il 5 luglio 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un uomo su un palco interagire con il pubblico. Ad un certo punto del filmato – la cui registrazione è confusa e forse in parte frammentata – si sente una persona dalla platea gridare in inglese «» e si vede l’uomo con il microfono in mano rispondere «Se ilè ancora vivo!», alludendo quindi alla possibilità che sia. A conferma di questa interpretazione, il video è accompagnato da un commento scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook in cui si sostiene chesarebbe, per l’appunto, morto. Si tratta ...

