Milan, Maldini pesca dal cilindro: colpo a sorpresa per Pioli (Di venerdì 9 luglio 2021) Un vero e proprio colpo a sorpresa per il Milan di Stefano Pioli. Cosi Paolo Maldini ha pescato dalla Francia un giovane talento. Il Milan studia il mercato che dovrà rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Uno dei vantaggi della squadra rossonera è proprio quello di avere la possibilità di dare continuità al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 9 luglio 2021) Un vero e proprioper ildi Stefano. Cosi Paolohato dalla Francia un giovane talento. Ilstudia il mercato che dovrà rinforzare la rosa a disposizione di Stefano. Uno dei vantaggi della squadra rossonera è proprio quello di avere la possibilità di dare continuità al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AdamSinurat : RT @cmdotcom: #Milan, mossa a sorpresa del Chelsea per #Bakayoko: la strategia di #Maldini - ManuFilippone95 : RT @AndreaPropato: #Maldini: “Le sensazioni sono quelle di una partenza dopo un'annata molto positiva e fatta di grandi risultati e tante c… - MTheo97 : @Maicuntent1986 Non capisco perché si debbano sprecare in analisi sugli acquisti del milan quando loro ad oggi non… - Frances13758250 : RT @cmdotcom: #Milan, mossa a sorpresa del Chelsea per #Bakayoko: la strategia di #Maldini - Mediagol : Milan, Maldini verso il futuro: “Le emozioni della Champions sono magiche” -