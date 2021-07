LIVE Berrettini-Hurkacz, Wimbledon 2021 in DIRETTA: alle 14.30 appuntamento con la storia (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.05 Nessun giocatore italiano aveva mai raggiunto la semifinale a Wimbledon nell’Era Open. A riuscirci era stato solo Nicola Pietrangeli nel lontano 1960. 14.03 Mai nella storia un italiano è arrivato in finale a Wimbledon dal 1877. Matteo Berrettini potrebbe diventare il primo a raggiungere questo obiettivo. 14.01 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della storica sfida fra Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz, semifinale di Wimbledon ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.05 Nessun giocatore italiano aveva mai raggiunto la semifinale anell’Era Open. A riuscirci era stato solo Nicola Pietrangeli nel lontano 1960. 14.03 Mai nellaun italiano è arrivato in finale adal 1877. Matteopotrebbe diventare il primo a raggiungere questo obiettivo. 14.01 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella storica sfida fra Matteoe Hubert, semifinale di...

Advertising

repubblica : ?? Tennis, Berrettini vola ai quarti di Wimbledon: battuto Ivashka 6-4, 6-3, 6-1. Erano 23 anni che un italiano non… - infoitsport : Diretta Berrettini-Hurkacz Wimbledon live, nuovo orario e risultato semifinale: Matteo a caccia di una storica fina… - riccardo_71 : Oggi tutti a fare il tifo per ???? Matteo Berrettini ?? Wimbledon Live Radio ?? - federtennis : ?? #Wimbledon, semifinale maschile ? 14:30 Berrettini ?? Hurkacz Resta aggiornato con il live blog sul nostro sito… - livetennisit : Wimbledon: LIVE i risultati con il dettaglil del Day 10. In campo Matteo Berrettini per la storia (LIVE) -