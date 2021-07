Genoa, primo allenamento al Signorini (Di venerdì 9 luglio 2021) GENOVA - primo giorno di lavoro al Signorini per Criscito e compagni che agli ordini del tecnico Davide Ballardini e del suo staff si sono allenati nel centro sportivo di Pegli in attesa della ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 luglio 2021) GENOVA -giorno di lavoro alper Criscito e compagni che agli ordini del tecnico Davide Ballardini e del suo staff si sono allenati nel centro sportivo di Pegli in attesa della ...

Advertising

AnsaLiguria : Genoa: primo allenamento al Signorini. Per il mercato, Suprjaha ad un passo, in arrivo anche Vanheusden #ANSA - sportli26181512 : Genoa, primo allenamento al Signorini: Per il mercato, Suprjaha ad un passo, in arrivo anche Vanheusden… - pianetagenoa : Ex Genoa: Palladino nuovo tecnico della Primavera Monza - - LPincia : RT @pianetagenoa: Sportmediaset: ok del Gip di Siena per Portanova al ritiro del Genoa - - pianetagenoa : Due test per il Genoa a Neustift con Val Stubai e Innsbruck - -