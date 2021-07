Europei | niente maxischermi a Milano e all’Olimpico di Roma per la finale con l’Inghilterra Sala | “Serve prudenza”

(Di venerdì 9 luglio 2021) I contagi, spinti dalla variante Delta, sono di nuovo in aumento e nemmeno l’euforia per la conquista delladi Wembley aglida parte dell’Italia può giustificare passi in avanti e rischi eccessivi. È seguendo questo principio che si è deciso di non allestiree allo stadio Olimpico di, come inizialmente proposto dalla sindaca Virginia Raggi in vista del match decisivo contro: “, io la guarderò da casa” Il primo a darne comunicazione, in mattinata, è stato il sindaco ...

Ultime Notizie dalla rete : Europei niente

Il Fatto Quotidiano

Non ci sarà il maxischermo all'Olimpico di Roma per la finale deglidi domenica tra Italia e Inghilterra. È quanto stabilito nell'ultima riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza che si è svolto in prefettura. Secondo quanto si è appreso, la decisione ...podio per Vittoria Fontana agliUnder 23 di atletica leggera a Tallinn. La sprinter di Gallarate, impegnata nella finale dei 100 metri piani non riesce a ripetere la meravigliosa ...Niente maxischermo in piazza Duomo per la finale di Euro2020 ... Dove vedere la finale tra Italia e Inghilterra a Milano I milanesi, quindi, potranno seguire la finale degli Europei nei "soliti" posti ...Niente maxischermi in piazza nel Salento domenica sera per la partita Italia-Inghilterra, finale degli Europei 2021. Sulla base delle restrizioni comunicate dalla Questura di Lecce in fatto di ...