Europei, niente maxischermi a Milano e all’Olimpico di Roma per la finale con l’Inghilterra. Sala: “Serve prudenza” (Di sabato 10 luglio 2021) I contagi, spinti dalla variante Delta, sono di nuovo in aumento e nemmeno l’euforia per la conquista della finale di Wembley agli Europei da parte dell’Italia può giustificare passi in avanti e rischi eccessivi. È seguendo questo principio che si è deciso di non allestire maxischermi a Milano e allo stadio Olimpico di Roma, come inizialmente proposto dalla sindaca Virginia Raggi in vista del match decisivo contro l’Inghilterra. Sala: “Serve prudenza, io la guarderò da casa” Il primo a darne comunicazione, in mattinata, è stato il ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021) I contagi, spinti dalla variante Delta, sono di nuovo in aumento e nemmeno l’euforia per la conquista delladi Wembley aglida parte dell’Italia può giustificare passi in avanti e rischi eccessivi. È seguendo questo principio che si è deciso di non allestiree allo stadio Olimpico di, come inizialmente proposto dalla sindaca Virginia Raggi in vista del match decisivo contro: “, io la guarderò da casa” Il primo a darne comunicazione, in mattinata, è stato il ...

Advertising

repubblica : Finale Europei, niente maxischermo all'Olimpico di Roma - MatteoMarchini5 : Europei, niente maxischermi a Milano e all’Olimpico di Roma per la finale con l’Inghilterra. Sala: “Serve prudenza” - infoitsport : Europei, niente maxischermi a Milano e all’Olimpico di Roma per la finale con l’Inghilterra - marcoluci1 : RT @fanpage: ULTIM'ORA Niente maxischermo allo stadio Olimpico di Roma per la finalissima di Domenica sera. - JabatehKing1 : RT @repubblica: Finale Europei, niente maxischermo all'Olimpico di Roma -