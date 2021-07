Elemosina troppo “bassa”, stalker perseguita un prete per 4 anni (Di venerdì 9 luglio 2021) Milano, 9 lug – Esce dal carcere, trova aiuto in un prete volenteroso che cercava di aiutarlo ma quando i soldi sono sembrati troppo pochi, un pregiudicato a Milano ha perseguitato il povero parroco per ben 4 anni. Milano, lo stalker del prete Lo stalker del prete, un uomo di 53 anni, italiano e con precedenti, è stato arrestato giovedì sera a Milano con le accuse di danneggiamento aggravato e atti persecutori dopo l’ennesimo atto persecutorio contro il prete della parrocchia di Sant’Agostino dei Salesiani di don Bosco di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 luglio 2021) Milano, 9 lug – Esce dal carcere, trova aiuto in unvolenteroso che cercava di aiutarlo ma quando i soldi sono sembratipochi, un pregiudicato a Milano hato il povero parroco per ben 4. Milano, lodelLodel, un uomo di 53, italiano e con precedenti, è stato arrestato giovedì sera a Milano con le accuse di danneggiamento aggravato e atti persecutori dopo l’ennesimo atto persecutorio contro ildella parrocchia di Sant’Agostino dei Salesiani di don Bosco di ...

