Bergamo | infermiere di comunità | dopo Valtesse arriva a San Tomaso de’ Calvi

(Di venerdì 9 luglio 2021) Concesso in comodato d’uso gratuito dal Comune dialla Asst Papa Giovanni XXIII, il nuovo ambulatorio è la seconda sede operativa in città dell’di famiglia e diche rivestirà un ruolo importante per la promozione dei bisogni di salute dei residenti di quella zona della città.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo infermiere

L'Eco di Bergamo

... originario di Ghisalba , provincia di, il 33enne morto ieri alla spiaggia di Cala Sabina, ... Tra questi unfuori servizio che ha provato a rianimare il 33enne ma non c'è stato nulla ...... con la neo consorte , Elena Radavelli, sposata sabato 3 luglio nella chiesa di Martinengo ()... A prestare immediato soccorso sono state alcunelibere dal servizio e diversi bagnanti. ...Concesso in comodato d’uso gratuito dal Comune di Bergamo alla Asst Papa Giovanni XXIII, il nuovo ambulatorio è la seconda sede operativa in città dell’infermiere di famiglia e di comunità che ...Il Tar non entra nei dettagli, ma sostiene che “le censure di parte ricorrente, per quanto sia necessario un puntuale approfondimento nell’appropriata sede di merito, anche in considerazione dell’estr ...