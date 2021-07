Autostrada A1: code di 20 km da Barberino Mugello a Firenze e da Incisa verso Roma (Di venerdì 9 luglio 2021) Una chiusura improvvisa, nella notte fra giovedì 8 e venerdì 9 luglio 2021, per lavori urgenti nel tratto tra Barberino del Mugello e Calenzano in entrambe le direzioni. Tratto che è stato riaperto alle 7 di stamani, 9 luglio. E coda lunga, valutata in circa 15 chilometri, si registra da Incisa Reggello in direzione Bologna. La scelta sbagliata di non fare la bretella L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 luglio 2021) Una chiusura improvvisa, nella notte fra giovedì 8 e venerdì 9 luglio 2021, per lavori urgenti nel tratto tradele Calenzano in entrambe le direzioni. Tratto che è stato riaperto alle 7 di stamani, 9 luglio. E coda lunga, valutata in circa 15 chilometri, si registra daReggello in direzione Bologna. La scelta sbagliata di non fare la bretella L'articolo proviene daPost.

TgrRaiToscana : Code fino a 17 km in carreggiata sud sulla Panoramica A1 nel tratto appenninico dopo la riapertura alle 7,30 del t… - FirenzePost : Autostrada A1: code di 20 km da Barberino Mugello a Firenze e da Incisa verso Roma - AntonelloSanti1 : Il nuovo corso della società autostrade. Chiuso fino alle 7 il tratto Calenzano-Barberino del Mugello. Code inimmag… - horottoilvetro : RT @TgrRaiToscana: Code fino a 17 km in carreggiata sud sulla Panoramica A1 nel tratto appenninico dopo la riapertura alle 7,30 del tratto… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Code fino a 17 km in carreggiata sud sulla Panoramica A1 nel tratto appenninico dopo la riapertura alle 7,30 del tratto… -