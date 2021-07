Atac e Retake Roma insieme per decoro stazione Cornelia

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 luglio 2021)– Continua la collaborazione traper migliorare ilnelle stazioni della metropolitana. Dopo l’evento del 29 maggio, quando i volontari e i tecnicisono intervenuti alladi Torre Angela della metro C, sabato 10 luglio dalle 9 in poie la “Squadra” dilavoreranno di nuovoper riqualificare gli spazi delladella metro A. Così in una nota. La squadra disi occuperà ...