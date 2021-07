Alba Parietti | la dedica al figlio Francesco Oppini e alla fidanzata Cristina Tomasini si rivela una polemica

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 9 luglio 2021)si è fatta molto notare negli ultimi mesi nelle vesti di “mamma chioccia”. Durante le puntate del Grande Fratello Vip, la conduttrice è spesso scesa in prima linea per difendere ile la sua relazione con. In queste ore, sul suo profilo Instagram è apparso un lungo messaggiotocoppia, che ha tutta l’aria di essere una risposta alle malelingue che a suo dire sarebbero invidiose della felicità altrui.e la ...