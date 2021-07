VIDEO Napoli, Spalletti scherza con i giornalisti: “Chi è il più cattivo tra voi?” (Di giovedì 8 luglio 2021) Umorismo toscano per Luciano Spalletti che, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Napoli, scherza con i giornalisti in sala stampa: "Chi è il più cattivo tra voi?" Leggi su mediagol (Di giovedì 8 luglio 2021) Umorismo toscano per Lucianoche, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore delcon iin sala stampa: "Chi è il piùtra?"

Advertising

MiC_Italia : #Cultura, il ministro @dariofrance: «È sempre un piacere tornare a Napoli. Il restauro della Chiesa di San Gennaro… - sscnapoli : ?? | Mister #Spalletti: “Forza Napoli...sarò con te!” ?? #ForzaNapoliSempre - tvdellosport : ?? NAPOLI, È ARRIVATO SPALLETTI Luciano #Spalletti è arrivato in città per iniziare la sua nuova avventura da all… - Mediagol : VIDEO Napoli, Spalletti scherza con i giornalisti: “Chi è il più cattivo tra voi?” - bellosguardo15 : RT @Viglianesi_San: FERMIIIIIIIIIIIIIIIIII ?? Sarà dura, durissima per #Spalletti andare d'accordo con sta #Bandesciem di #Napoli. #Auri… -