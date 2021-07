Variante Delta e non solo: tutte quelle segnalate in Italia al momento (Di giovedì 8 luglio 2021) Il problema delle mutazioni del Sars Cov 2 comincia a diventare pressante. A preoccupare soprattutto la Variante Delta. Tuttavia, è solo una delle versioni del nuovo coronavirus che potrebbe complicare lo scenario epidemiologico. In Italia ne sono state individuate 9 nel complesso. Sondaggi Tp: la Variante Delta fa paura a sei Italiani su dieci Variante Delta e non solo: le più diffuse in Italia La Variante Delta è sicuramente quella che desta ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 8 luglio 2021) Il problema delle mutazioni del Sars Cov 2 comincia a diventare pressante. A preoccupare soprattutto la. Tuttavia, èuna delle versioni del nuovo coronavirus che potrebbe complicare lo scenario epidemiologico. Inne sono state individuate 9 nel complesso. Sondaggi Tp: lafa paura a seini su diecie non: le più diffuse inLaè sicuramente quella che desta ...

ladyonorato : Su 117 morti “con” variante Delta, 19 erano inoculati con una dose, 50 con due dosi, 44 non erano inoculati. Neppu… - MediasetTgcom24 : Variante Delta spaventa la Gran Bretagna, picco di 28mila nuovi casi | Festa in un locale a Codogno: scoppia focola… - ilpost : Giuriamo solennemente che il riferimento a Boris (la serie) non è voluto - annarigel : RT @ladyonorato: Su 117 morti “con” variante Delta, 19 erano inoculati con una dose, 50 con due dosi, 44 non erano inoculati. Neppure con… - BrawlStop : RT @RadioSavana: La variante Delta spiegata facile. Wembley, 70 mila spettatori, assembrati e senza mascherina, in delirio. Tutti vaccinati… -