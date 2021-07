Tumori | avanguardia in Urologia al Moscati | intervento sincrono su tre organi diversi

(Di giovedì 8 luglio 2021) Via trein contemporanea. È stato dimesso in buone condizioni di salute un 65enne di Torre del Greco (Na), dopo essere stato sottoposto a un delicato e complessochirurgico. ...

... Vittorio Imperatore , dagli urologi Gaetano Sessa , Roberto Buonopane e Antonio Girolamo e dall'anestesista Alfonsina Agnese Petrone , ha asportato i trein blocco e in sincrono, agendo ...... Vittorio Imperatore , dagli urologi Gaetano Sessa , Roberto Buonopane e Antonio Girolamo e dall'anestesista Alfonsina Agnese Petrone , ha asportato i trein blocco e in sincrono, agendo ...Via tre tumori in contemporanea. È stato dimesso in buone condizioni di salute un 65enne di Torre del Greco (Na), dopo essere stato ...Ricoverato nell’Unità operativa di Urologia dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino con diagnosi di neoplasie a vescica, pelvi renale e prostata, presentava un quadro clinico tale ...