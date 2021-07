Stellantis aprirà a Termoli la sua fabbrica di batterie per auto elettriche (Di giovedì 8 luglio 2021) La compagnia nata dalla fusione di Fca e Peugeot avrà cinque fabbriche per la produzione di batterie dei veicoli elettrici. Una sarà in Molise Il logo di Stellantis (media kit)La strategia per i veicoli elettrici e a basse emissioni di Stellantis prevede investimenti per oltre 30 miliardi di euro entro il 2025, e includerà anche la produzione di batterie elettriche attraverso cinque gigafactory tra Europa e Nord America, di cui una sarà a Termoli. È quanto emerso nel corso dell’Ev 2021 Stellantis Day, alla presenza di Carlos Tavares, amministratore delegato che ha ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) La compagnia nata dalla fusione di Fca e Peugeot avrà cinque fabbriche per la produzione didei veicoli elettrici. Una sarà in Molise Il logo di(media kit)La strategia per i veicoli elettrici e a basse emissioni diprevede investimenti per oltre 30 miliardi di euro entro il 2025, e includerà anche la produzione diattraverso cinque gigafactory tra Europa e Nord America, di cui una sarà a. È quanto emerso nel corso dell’Ev 2021Day, alla presenza di Carlos Tavares, amministratore delegato che ha ...

