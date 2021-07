Stellantis | 30 mld sull’elettrico Termoli preferita a Torino

(Di giovedì 8 luglio 2021)è pronta a impostare una propria rivoluzione. In occasione dell’Electrification Day, il gruppo, il cui principale azionista è Exor, la holding attraverso cui la famiglia Agnelli controlla la Juventus, ha reso noti gli obiettivi per la conversione dell’azienda, che punta a fare delle auto elettriche la colonna portante della sua produzione.confida che L'articolo

Advertising

Mafara72 : RT @OGiannino: Un'ottima notizia oggi. E sì, dietro la scelta c'è anche il fatto che riservatamente il governo si è fatto sentire... https:… - Piergiulio58 : Stellantis, a Termoli la gigafactory italiana. 30 mld nell’auto elettrica e nel software. 4 nuove piattaforme.… - Moixus1970 : RT @newsfinanza: Stellantis, a Termoli la gigafactory italiana. 30 mld nell’auto elettrica e nel software. 4 nuove piattaforme https://t.co… - barbero_1979 : RT @OGiannino: Un'ottima notizia oggi. E sì, dietro la scelta c'è anche il fatto che riservatamente il governo si è fatto sentire... https:… - fabtrenti : Stellantis, a Termoli la gigafactory italiana. 30 mld nell’auto elettrica e nel software. 4 nuove piattaforme - Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis mld

'È la conferma dell'impegno diin Italia e della volontà dell'azienda di continuare ad investire sul suo sistema produttivo', ha sottolineato un portavoce della società, spiegando che l'...investirà oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 nell'elettrificazione e nel software mantenendo un'efficienza esemplare per il comparto automotive, in particolare con un'efficienza degli ...La casa automobilistica ha implementato misure di controllo dei costi per ovviare alla carenza di semiconduttori, anche se le previsioni del free cash flow restano negative. Durante l'Ev day di oggi, ...Mercati in sofferenza (compreso il Bitcoin) dopo la brutta chiusura dell'Asia, ma è corsa a comprare Btp. Stellantis, che presenterà i progetti per le auto elettriche, si attende free cash flow indust ...