Stefania Orlando | Dagospia lancia una bomba “è stata costretta a …”

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 8 luglio 2021) Anche se l’estate è nel pieno, i protagonisti della televisione del prossimo autunno televisivo sono in grande fermento e, anche ora che i palinsesti sono ufficiali e sono stati presentati, c’è ancora chi è rimasto male e chi non ha esattamente preso di buon grado le varie scelte. C’è, infatti, l’uscita di scena clamorosa di Alessia Marcuzzi dalle reti Mediaset così come il malumore esternato, senza mezzi termini, da Maurizio Costanzo che non ha gradito di non essere stato nominato, nel palinsesto, con il suo Maurizio Costanzo show e ha accusato l’amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi di avergli mancato di rispetto. E poi pare ci sia ...