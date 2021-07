Sondaggi Tecnè | Comunali Napoli | Manfredi senza rivali

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 8 luglio 2021), in uno realizzato per l’Agenzia Dire, ha ipotizzato cinque scenari di voto per ledi. Tutti quanti hanno un denominatore comune: la vittoria schiacciante del candidato di centrosinistra, Gaetano. Vediamoli insieme nel dettaglio.: i 5 scenari di voto Nel primo scenario la coalizione di centrodestra è unita e appoggia Maresca. Tutte e tre le forze politiche d’area si presentano con i simboli tradizionali. Non basta.è primo col 41,6% e 11 punti di vantaggio su ...