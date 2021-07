Ritirato integratore alimentare: allergeni non dichiarati in etichetta (Di giovedì 8 luglio 2021) Se siete allergici alla soia, fate attenzione a quest’integratore. Potrebbe contenerne tracce non dichiarate in etichetta. Lo fa sapere lo stesso produttore tramite l’avviso di sicurezza pubblicato sul sito del ministero della Salute. Il prodotto coinvolto è l’integratore alimentare Cholkur Advance prodotto da Gricar Chemical Srl, con sede a Brugherio (MB). Tale integratore conteneva soia non dichiarata in etichetta. Per questo la stessa azienda l’ha segnalato alle autorità ministeriali. Il lotto coinvolto è uno, il n° 0599, con data di scadenza 09/2023. Il formato è quello da 30 ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) Se siete allergici alla soia, fate attenzione a quest’. Potrebbe contenerne tracce non dichiarate in. Lo fa sapere lo stesso produttore tramite l’avviso di sicurezza pubblicato sul sito del ministero della Salute. Il prodotto coinvolto è l’Cholkur Advance prodotto da Gricar Chemical Srl, con sede a Brugherio (MB). Taleconteneva soia non dichiarata in. Per questo la stessa azienda l’ha segnalato alle autorità ministeriali. Il lotto coinvolto è uno, il n° 0599, con data di scadenza 09/2023. Il formato è quello da 30 ...

