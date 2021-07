“Rischio di una quarta ondata” La notizia che non volevamo sentire, ecco quando (Di giovedì 8 luglio 2021) Come l’anno scorso, dopo un’estate all’insegna della quasi totale libertà, rischiamo nuovamente un rientro dalle ferie in cui ci ritroveremo a fare i conti con una nuova ondata, la quarta in questo caso. Le previsioni di Zuccarelli È ciò che paventa Bruno Zuccarelli, Presidente dell’ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli, il quale si è lasciato andare a previsioni nere: Se non si interverrà subito temo che al ritorno delle vacanze avremo un brutto risveglio dal sogno di esserci gettati il peggio alle spalle. Al di là della retorica, è evidente che prevale ormai un clima da liberi tutti, questo rischia di riportarci a situazioni ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 8 luglio 2021) Come l’anno scorso, dopo un’estate all’insegna della quasi totale libertà, rischiamo nuovamente un rientro dalle ferie in cui ci ritroveremo a fare i conti con una nuova, lain questo caso. Le previsioni di Zuccarelli È ciò che paventa Bruno Zuccarelli, Presidente dell’ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli, il quale si è lasciato andare a previsioni nere: Se non si interverrà subito temo che al ritorno delle vacanze avremo un brutto risveglio dal sogno di esserci gettati il peggio alle spalle. Al di là della retorica, è evidente che prevale ormai un clima da liberi tutti, questo rischia di riportarci a situazioni ...

