"Questa è la mia ultima volta". L'addio del conduttore in diretta: tutti spiazzati (Di giovedì 8 luglio 2021) L'addio in diretta tv. Ha spiazzato tutti, pubblico e collega, durante la semifinale degli Europei 2020 tra Inghilterra e Danimarca. Esattamente al 120esimo minuto, quindi a una manciata di minuti dalla fine della partita poi vinta 2-1 dagli inglesi ai supplementari e che dunque domenica sfideranno in finale gli Azzurri Lele Adani ha annunciato: "Questo è il mio ultimo evento Sky Sport". Lo ha fatto con la voce rotta e ne è seguito qualche secondo di silenzio legato alla commozione sua ma anche del commentatore con cui ha fatto coppia fissa su Sky e raccontato tantissime partite. Ovvero Riccardo Trevisani. Lele Adani, ex difensore, ...

