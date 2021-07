“Papa Francesco prosegue le cure e si muove in autonomia”. E Bergoglio al Gemelli visita i bimbi in oncologia (Di giovedì 8 luglio 2021) “Papa Francesco ha trascorso una giornata tranquilla, alimentandosi e muovendosi autonomamente”. È quanto afferma il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, nel consueto bollettino medico sulla degenza di Bergoglio al Policlinico Gemelli. Il portavoce vaticano ha raccontato che nel pomeriggio di ieri il Pontefice “ha inteso manifestare la sua paterna vicinanza ai piccoli degenti del vicino reparto di oncologia pediatrica e neurochirurgia infantile, facendo loro giungere il suo affettuoso saluto”. Sugli aspetti clinici, Bruni ha spiegato che ieri sera il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) “ha trascorso una giornata tranquilla, alimentandosi endosi autonomamente”. È quanto afferma il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, nel consueto bollettino medico sulla degenza dial Policlinico. Il portavoce vaticano ha raccontato che nel pomeriggio di ieri il Pontefice “ha inteso manifestare la sua paterna vicinanza ai piccoli degenti del vicino reparto dipediatrica e neurochirurgia infantile, facendo loro giungere il suo affettuoso saluto”. Sugli aspetti clinici, Bruni ha spiegato che ieri sera il ...

