Morto Carlos Reutemann | la leggenda dell' automobilismo aveva 79 anni

Corriere : Morto Carlos Reutemann: l'ex pilota Ferrari aveva 79 anni - SkySportF1 : ULTIM'ORA FORMULA 1 MORTO A 79 ANNI CARLOS REUTEMANN E' stato pilota Ferrari nel 1977-78 #SkyMotori #F1 #Formula1 - Corriere : Morto Carlos Reutemann: l'ex pilota Ferrari aveva 79 anni - Michertolame : RT @Motorsport_IT: #F1 | Carlos Reutemann è morto: l'ex ferrarista aveva 79 anni - FPanunzi : RT @LaStampa: Formula Uno: Argentina, è morto Carlos Reutemann -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Carlos

Il mondo della F1 dice addio a Reutemann, l'ex pilota della Ferrari nei Mondiali 1977 e 1978 aveva 79 anni. Da molto tempo malato, Reutemann aveva combattuto contro un tumore al fegato nel 2017. A maggio, un'emorragia ... Al Gran Premio d'Italia la Scuderia corse così con tre vetture per la prima volta dal 1972, e quella di Carlos portava un inedito numero 35 sulla carrozzeria. Mantenuto in squadra anche per il 1977, ... L'ex pilota di F1 era ricoverato in terapia intensiva in Argentina per un'emorragia intestinale (ANSA)