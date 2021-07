Milan, Pioli: “Rafael Leao? Mi aspetto tanto da lui” | News (Di giovedì 8 luglio 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel corso della conferenza stampa di oggi ha parlato anche di Rafael Leao, attaccante rossonero Leggi su pianetamilan (Di giovedì 8 luglio 2021) Stefano, allenatore del, nel corso della conferenza stampa di oggi ha parlato anche di, attaccante rossonero

Advertising

AntoVitiello : #Pioli in conferenza: '#Kessie? Sappiamo quanto sia importante per noi. L'ho sentito ed è motivato. #Ibrahimovic l'… - DiMarzio : #Milan | Ambizione, obiettivi, mercato e le condizioni di Ibra: parla #Pioli nella prima conferenza stampa della st… - AntoVitiello : L'8 luglio raduno a #Milanello. Prima conferenza stampa della stagione di mister #Pioli fissata alle ore 14.00 #Milan - AdamSinurat : RT @AntoVitiello: #Pioli in conferenza: '#Kessie? Sappiamo quanto sia importante per noi. L'ho sentito ed è motivato. #Ibrahimovic l'ho tro… - giovaknd : RT @APeddulla: ????#Pioli frecciatine in conferenza stampa: 'Vogliamo alzare il livello e costruire una squadra con giocatori di personalità.… -