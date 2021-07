Lorella Cuccarini nel mirino delle critiche per il suo omaggio alla Carrà

Advertising

zazoomblog : Lorella Cuccarini e il litigio con la Carrà ma oggi le dedica una commovente lettera. Cos’ha scritto. - #Lorella… - maccarimiranda : RT @DgSilvia: La Cuccarini scrive che la Carrà è stata una delusione dal punto di vista umano. Lorella, cara, sapessi quanto deludente si… - gjscco : RT @DgSilvia: La Cuccarini scrive che la Carrà è stata una delusione dal punto di vista umano. Lorella, cara, sapessi quanto deludente si… - saluti37 : RT @DgSilvia: La Cuccarini scrive che la Carrà è stata una delusione dal punto di vista umano. Lorella, cara, sapessi quanto deludente si… - AlfredoFagiani : RT @DgSilvia: La Cuccarini scrive che la Carrà è stata una delusione dal punto di vista umano. Lorella, cara, sapessi quanto deludente si… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Cuccarini

, come molti altri personaggi dello spettacolo e non, ha condiviso un pensiero per ricordare Raffaella Carrà. Con il tweet scritto il 6 luglio, il ricordo diha ...Per il conduttore la stagione 2020/21 si è appena conclusa ed è stato davvero un successo, a parte il litigio furibondo che ha avuto con, sua compagna di avventure televisive. Tutti ...Lorella Cuccarini, come molti altri personaggi dello spettacolo e non, ha condiviso un pensiero per ricordare Raffaella Carrà. Con il tweet scritto il 6 luglio, il ricordo di Lorella Cuccarini ha scat ...Morte di Raffaella Carrà: Heather Parisi si sottrae al ricordo collettivo, con quella che sembra una stoccata alla rivale Lorella Cuccarini Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo ...