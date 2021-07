L' Iss | ' I quattro vaccini approvati proteggono da tutte le varianti'

(Di giovedì 8 luglio 2021) I(dopo due dosi)dale . Compresa da , che è quella che più delle altre sta spaventando l'Europa con i contagi in risalita specialmente in . Lo ha spiegato l'...

Lo ha spiegato l'Istituto superiore di Sanità () in un aggiornamento delle Faq sul proprio sito: 'I primi studi affermano che il ciclo completo deivaccini già approvati rimane ...La terza dose potrebbe non servire? L' Istituto superiore di sanità (), in un aggiornamento ...a vettore virale - Astrazeneca e e il monodose Janssen (J&&) - resistono alla carica delle...Roma, 8 luglio 2021 - Quattro vaccini proteggono dalle varianti, dopo il ciclo completo. E' quanto scrive l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), in un aggiornamento delle Faq sul proprio sito. "I primi ...Lo ha spiegato l'Istituto superiore di Sanità (Iss) in un aggiornamento delle Faq sul proprio sito: «I primi studi affermano che il ciclo completo dei quattro vaccini già approvati rimane protettivo ...