L’ex numero 1 Junior Skatov ai quarti di Perugia | “Magari un giorno anche in classifica ATP…”

Prosegue la corsa di Timofey Skatov agli Internazionali di Tennis Città di Perugia G.I.Ma. Tennis Cup "Memorial Alfredo Mignini". Dopo aver superato le qualificazioni e il primo turno del tabellone principale del Challenger organizzato da MEF Tennis Events, il kazako nato in Russia ha eliminato il tenace argentino Renzo Olivo con un doppio 7-5 in 2 ore e 5 minuti di gioco. Skatov corre – Nell'ultimo game dell'incontro Skatov si è visto annullare tre match point consecutivi, di cui uno con un servizio da sotto da parte dell'avversario, ma alla fine il successo è arrivato: "È stato un match durissimo. Ci sono stati tanti ...

