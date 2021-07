Lecce, Tuia si presenta: “Ecco perché sono andato via da Benevento” (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Alessandro Tuia volta pagina dopo aver lasciato Benevento e il Benevento. Il difensore romano è stato presentato ufficialmente questa mattina dal Lecce, società alla quale è arrivato a parametro. Si è legato per due anni ai salentini il difensore che, nella conferenza stampa tenutasi questa mattina, ha spiegato i motivi che lo hanno portato a maturare l’addio alla Strega. “A Benevento ero in scadenza, le tempistiche del rinnovo si sono prolungate, c’è stata l’opportunità di venire a Lecce e l’ho ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Alessandrovolta pagina dopo aver lasciatoe il. Il difensore romano è statoto ufficialmente questa mattina dal, società alla quale è arrivato a parametro. Si è legato per due anni ai salentini il difensore che, nella conferenza stampa tenutasi questa mattina, ha spiegato i motivi che lo hanno portato a maturare l’addio alla Strega. “Aero in scadenza, le tempistiche del rinnovo siprolungate, c’è stata l’opportunità di venire ae l’ho ...

