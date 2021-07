La Talpa: ecco chi potrebbe esserci alla conduzione e quale programma potrebbe sostituire (Di giovedì 8 luglio 2021) Come abbiamo riportato qualche tempo fa e come confermato dai palinsesti Mediaset, la stagione autunnale di Canale 5 vedrà, nel 2022, il grande ritorno de La Talpa. Mediaset, infatti, ne ha acquistato i diritti per i prossimi sei anni battendo sul tempo Netflix, che aveva cercato di accaparrarsela. Questo perché la richiesta del ritorno del reality è stato fortemente voluto dal pubblico. Ma chi ci sarà alla conduzione? Secondo Oggi in pole position ci sarebbe la conduttrice storica del reality, ovvero Paola Perego. C’è solo un piccolo intoppo: Paola Perego, per la prossima stagione televisiva, sarà impegnata alla ... Leggi su trashblog (Di giovedì 8 luglio 2021) Come abbiamo riportato qualche tempo fa e come confermato dai palinsesti Mediaset, la stagione autunnale di Canale 5 vedrà, nel 2022, il grande ritorno de La. Mediaset, infatti, ne ha acquistato i diritti per i prossimi sei anni battendo sul tempo Netflix, che aveva cercato di accaparrarsela. Questo perché la richiesta del ritorno del reality è stato fortemente voluto dal pubblico. Ma chi ci sarà? Secondo Oggi in pole position ci sarebbe la conduttrice storica del reality, ovvero Paola Perego. C’è solo un piccolo intoppo: Paola Perego, per la prossima stagione televisiva, sarà impegnata...

