Investì e uccise le 16enni Gaia e Camilla: 5 anni in appello a Pietro Genovese (Di giovedì 8 luglio 2021) Si chiude con un concordato a 5 anni e 4 mesi la vicenda giudiziaria per Pietro Genovese , il 20enne che la notte del 21 dicembre del 2019 travolse e uccise con la propria auto due 16enni a Corso ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 8 luglio 2021) Si chiude con un concordato a 5e 4 mesi la vicenda giudiziaria per, il 20enne che la notte del 21 dicembre del 2019 travolse econ la propria auto duea Corso ...

Investì e uccise le 16enni Gaia e Camilla: 5 anni in appello a Pietro Genovese ... il 20enne che la notte del 21 dicembre del 2019 travolse e uccise con la propria auto due 16enni a ... ratificati dal dibattimento processuale, evidenziarono che il ventenne investì le due ragazze ...

