Intel, i processori Lakefield, Ice Lake-U e Comet Lake-U a 10nm vanno in pensioneHDblog.it (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo l’arrivo dei nuovi Tiger Lake, Intel si prepara a pensionare i primi modelli prodotti a 10nm.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo l’arrivo dei nuovi Tigersi prepara a pensionare i primi modelli prodotti a.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

CordioliMirco : RT @GuidoCrosetto: INTEL deve costruire la Mega fabbrica che costruirà l’ultima generazione possibile (fisicamente) di processori. In EU. L… - BiagioRR : RT @GuidoCrosetto: INTEL deve costruire la Mega fabbrica che costruirà l’ultima generazione possibile (fisicamente) di processori. In EU. L… - silvioderossi : RT @paoloigna1: Dell è sempre in prima linea nel supportare ogni nuova feature dei processori Intel o dei software VMware fin dal giorno de… - MartinaSaiu : RT @paoloigna1: Dell è sempre in prima linea nel supportare ogni nuova feature dei processori Intel o dei software VMware fin dal giorno de… - paoloigna1 : Dell è sempre in prima linea nel supportare ogni nuova feature dei processori Intel o dei software VMware fin dal g… -