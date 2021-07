In crescita il Gruppo Imperiali (Di giovedì 8 luglio 2021) Napoli, 8 luglio 2021 – Cambi di compagine e di governance nelle Società che fanno capo all’Avvocato Riccardo Imperiali di Francavilla, già Presidente del Terziario Avanzato di Napoli. A seguito di diversi atti paralleli ha rilevato anche le quote prima a lui non riferibili di Gruppo Imperiali, Legal Technology e di Studio Legale Imperiali nonché di Re-Ape, società di ingegneria leader nell’applicazione degli incentivi all’edilizia. Le acquisizioni si inseriscono in un percorso di crescita e diversificazione verso nuove aperture di business nell’ambito dei servizi grazie anche all’inserimento dei due ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021) Napoli, 8 luglio 2021 – Cambi di compagine e di governance nelle Società che fanno capo all’Avvocato Riccardodi Francavilla, già Presidente del Terziario Avanzato di Napoli. A seguito di diversi atti paralleli ha rilevato anche le quote prima a lui non riferibili di, Legal Technology e di Studio Legalenonché di Re-Ape, società di ingegneria leader nell’applicazione degli incentivi all’edilizia. Le acquisizioni si inseriscono in un percorso die diversificazione verso nuove aperture di business nell’ambito dei servizi grazie anche all’inserimento dei due ...

