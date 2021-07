Il terrazzo di Chiara Ferragni e Fedez è un sogno | alcuni dettagli sono pazzeschi

(Di giovedì 8 luglio 2021)vivono in un meraviglioso appartamento sito in City Life, zona milanese: avete mai visto il loro? Deisorprendenti.una delle coppie più famose e chiacchierate d’Italia. L’imprenditrice digitale ed il cantante e noto personaggio televisivo hanno creato la loro famiglia, con Leone e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

chiara_trabella : @Un_certo_FP Stamattina la vicina che non saluta ha cominciato a spazzare il terrazzo (con botte alla ringhiera di ferro) alle sei - GRACEVICARIOT : io e chiara sul terrazzo del pincio -

Ultime Notizie dalla rete : terrazzo Chiara

SoloGossip.it

L'origine dell'antica fortezza non è, si trovano testimonianze della sua presenza già nel ... Oggi è possibile salire fino alla sommità del campanile, dove si trova unpanoramico. ..."LuminosoMilano") e "Airbnb" come parole chiave; dovrebbero comparire solamente le pagine ...Di MieleDa domani al 16 luglio a Palazzo di Varignana 7ª edizione del Varignana Music Festival, il primo festival estivo di musica classica del territorio. Dopo la pausa imposta dalla pandemia, il Festival to ...Relax tra Positano e Capri per Valentina Ferragni. La famosa influencer, nonché sorella minore della più nota Chiara Ferragni, si sta godendo giornate di sole e relax, come testimoniano le numerose fo ...