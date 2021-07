Il successo della politica estera multivettoriale dell’Azerbaigian (Di giovedì 8 luglio 2021) La politica estera multivettoriale dell’Azerbaigian rappresenta uno dei successi del suo processo di costruzione di uno stato indipendente. Per comprendere appieno la scelta dell’Azerbaigian a favore di una politica estera equilibrata e multivettoriale, bisogna rendersi conto delle realtà, delle difficoltà e delle prospettive insite in una repubblica indipendente post-sovietica con una popolazione a maggioranza musulmana, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 8 luglio 2021) Larappresenta uno dei successi del suo processo di costruzione di uno stato indipendente. Per comprendere appieno la sceltaa favore di unaequilibrata e, bisogna rendersi conto delle realtà, delle difficoltà e delle prospettive insite in una repubblica indipendente post-sovietica con una popolazione a maggioranza musulmana, InsideOver.

