Haiti | il presidente Jovenel Moïse assassinato in casa  da un commando Video «Uccisi 4 killer | due arrestati»

(Di giovedì 8 luglio 2021) Grave la moglie. Il premier (appena cacciato): sono stranieri Dichiarato lo stato d’emergenza. Il Paese in mano alle gang

PORT - AU - PRINCE, ilMoise ucciso da un commando armato.... Moise, polemiche e corruzione: chi era e perché era contestato La first lady gravemente ferita Martine Moise, la moglie ...Il blitz e l'assassinio Ildiè stato assassinato da un gruppo di uomini armati che secondo fonti del governo disarebbe stato formato da " elementi stranieri ". Il primo ...New York, 08 lug 06:36 - (Agenzia Nova) - Martine Marie Etienne Moise, moglie del defunto presidente di Haiti, Jovenel, è stata trasferita nel pomeriggio di mercoledì in Florida (Usa) dove continua ad ...La polizia annuncia l’uccisione di 4 “mercenari”. Il primo ministro uscente Claude Joseph dichiara lo stato d’assedio. Ue, Borrell: «scioccato». Gli Usa: «Un crimine orribile» ...