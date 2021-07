Gué Pequeno tra i 100 Creators NFT con il progetto Hard2Kil (Di giovedì 8 luglio 2021) Nft. Acronimo di Non Fungible Tokens. Sta a indicare tutte quelle opere digitali riproducibili solo dal legittimo proprietario. Gué è infatti stato scelto, ed è il primo rapper italiano, per essere parte del programma 100 Creators, lanciato dal colosso delle criptovalute Binance, recente passato alle cronache anche per le limitazioni strette, contro le exchange in generale e Binance in particolare, da diversi paesi e organizzazioni. Il programma, inaugurato il 24 giugno scorso, ospiterà le opere di cento artisti accuratamente selezionati, provenienti da ogni angolo del mondo, in un marketplace dedicato agli Nft e ai digital collectibles. Hard2Kil è il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021) Nft. Acronimo di Non Fungible Tokens. Sta a indicare tutte quelle opere digitali riproducibili solo dal legittimo proprietario. Gué è infatti stato scelto, ed è il primo rapper italiano, per essere parte del programma 100, lanciato dal colosso delle criptovalute Binance, recente passato alle cronache anche per le limitazioni strette, contro le exchange in generale e Binance in particolare, da diversi paesi e organizzazioni. Il programma, inaugurato il 24 giugno scorso, ospiterà le opere di cento artisti accuratamente selezionati, provenienti da ogni angolo del mondo, in un marketplace dedicato agli Nft e ai digital collectibles.è il ...

Ultime Notizie dalla rete : Gué Pequeno Musica e marketing, ora le aziende entrano nelle charts L'ultima uscita della serie 64 Bars unisce Marracash, Guè Pequeno, Carl Brave, Anna, Gemitaiz e tanti altri . Il marchio viene citato spesso nei testi dei singoli e le grafiche che fanno da sfondo ai ...

Conto salato al Phi Beach per i cantanti Fred De Palma e Gue Pequeno che si sfogano Conto salato per i rapper ad Arzachena. Conto salato al Phi Beach per i cantanti Fred de Palma e Gue Pequeno che si sfogano sui social. Nel locale della Costa Smeralda, dove i due stanno trascorrendo le loro vacanze estive con due amiche, di cui una è l'influencer Beatrice Vendramin. Domenica sera ...

