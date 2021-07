Graduatorie GPS | dal 16 luglio iscrizione elenchi aggiuntivi prima fascia | chi può inserirsi In arrivo nota Ministero

(Di giovedì 8 luglio 2021)GPS per le supplenze: i docenti che hanno conseguito l'abilitazione e/o la specializzazione sostegno potrannoneglialla, in modo da avere la priorità nell'assegnazione delle supplenze sui colleghi di IInon abilitati. L'articolo .

...stesura delleentro il 31 luglio e comunque entro la fine di ottobre, in quest'ultimo caso è prevista la retrodatazione del contratto al primo settembre 2021. Graduatoria prima fascia...Un numero che ci dirà se le Gae edei concorsi 2016 e 2018 potranno finalmente ... se si passerà a scorrere le. Nella giornata di ieri i sindacati hanno incontrato l'Amministrazione ...Quale sarà la procedura temporale che sarà seguita per l’immissione in ruolo? La relazione tecnica al decreto legge 73, in esame al Parlamento, parla di complessivi 112.000 posti vacanti e disponibili ...Immissioni in ruolo anno scolastico 2021/22: giorni cruciali per stabilire il numero di docenti da assumere. Un numero che ci ...